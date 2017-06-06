Денис Глушаков: При всем уважении к Венгрии, с Чили сложнее играть

Полузащитник сборной России Денис Глушаков прокомментировал победу над командой Венгрии в товарищеском матче, а также поделился ожиданиями от предстоящей встречи со сборной Чили.

«Установку мы выполнили. Были какие-то погрешности, но мы готовимся. Первый матч после чемпионата, надо было вкатиться в игровой тонус. Тренировки тренировками, а матчи – это совсем другое. Время еще есть, впереди игра с Чили. Мы посмотрим соперника, разберем ошибки, сделаем выводы и будем идти дальше. При всем уважении к Венгрии, с Чили сложнее играть», – цитирует хавбека официальный сайт РФС.

Матч с командой Чили сборная России проведет 9 июня в Москве.