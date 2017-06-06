Денис Глушаков: При всем уважении к Венгрии, с Чили сложнее играть
Полузащитник сборной России Денис Глушаков прокомментировал победу над командой Венгрии в товарищеском матче, а также поделился ожиданиями от предстоящей встречи со сборной Чили.
«Установку мы выполнили. Были какие-то погрешности, но мы готовимся. Первый матч после чемпионата, надо было вкатиться в игровой тонус. Тренировки тренировками, а матчи – это совсем другое. Время еще есть, впереди игра с Чили. Мы посмотрим соперника, разберем ошибки, сделаем выводы и будем идти дальше. При всем уважении к Венгрии, с Чили сложнее играть», – цитирует хавбека официальный сайт РФС.
Матч с командой Чили сборная России проведет 9 июня в Москве.
Матч
Голы
Смолов 20 (0:1). Эппель 40 (0:2 - автогол). Полоз 89 (0:3).
Состав
Венгрия: Гулаши, Кадар (Винисиус, 46), Ланг, Хандья, Беше (Клиш, 46), Кальмар (Шаллаи, 46), Надь А., Штибер (Дьюрчо, 75), Джуджак (Кляйнхайслер, 70), Маркварт, Эппель (Балог, 70)
Россия: Акинфеев, Джикия (Шишкин, 81), Кудряшов, Васин, Глушаков, Жирков (Тарасов, 88), Головин, Зобнин (Ерохин, 33), Самедов (Смольников, 76), Бухаров (Полоз, 63 , 63), Смолов (Миранчук, 84)
Предупреждения:
Маркварт, 66; Кляйнхайслер, 80 - Васин, 38; Ерохин, 48
Судья:
Кристиан Дингерт (Германия)
Место и дата
05 июня 21:30, Групама Арена, Текстовая трансляция