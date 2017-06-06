Алексей Миранчук: Роналду – звезда, но мы преследуем не индивидуальные, а командные цели

Полузащитник сборной России и московского «Локомотива» Алексей Миранчук поделился ожиданиями от грядущего Кубка конфедераций.

«Честно говоря, я просто жду сам турнир и нашу первую игру. Уже от этого и будем отталкиваться. Роналду – звезда. Но мы преследуем не индивидуальные, а командные цели, поэтому надо сосредоточиться и добиться успеха.

Нет ли мыслей, что против таких игроков лучше действовать аккуратнее? Я против футболистов такого уровня еще не играл. Но, на мой взгляд, размышлять так – только делать хуже себе. В игре с такими звездами нельзя давать слабину, иначе тебя обыграют в одну секунду», – цитируют хавбека «Известия».

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. На групповом этапе сборная России сыграет с Новой Зеландией (17 июня, Санкт-Петербург), Португалией (21 июня, Москва) и Мексикой (24 июня, Казань).