Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Нэшвилл4 : 1Питтсбург
Футбол  Дания- : -Германия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Алексей Миранчук: Роналду – звезда, но мы преследуем не индивидуальные, а командные цели

Источник:  «Известия»Комментарии

Полузащитник сборной России и московского «Локомотива» Алексей Миранчук поделился ожиданиями от грядущего Кубка конфедераций.

«Честно говоря, я просто жду сам турнир и нашу первую игру. Уже от этого и будем отталкиваться. Роналду – звезда. Но мы преследуем не индивидуальные, а командные цели, поэтому надо сосредоточиться и добиться успеха.

Нет ли мыслей, что против таких игроков лучше действовать аккуратнее? Я против футболистов такого уровня еще не играл. Но, на мой взгляд, размышлять так – только делать хуже себе. В игре с такими звездами нельзя давать слабину, иначе тебя обыграют в одну секунду», – цитируют хавбека «Известия».

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. На групповом этапе сборная России сыграет с Новой Зеландией (17 июня, Санкт-Петербург), Португалией (21 июня, Москва) и Мексикой (24 июня, Казань).

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Валерий Рейнгольд: Давно такого не было. Сборную есть за что похвалитьВалерий Рейнгольд: Давно такого не было. Сборную есть за что похвалитьБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд похвалил футболистов сборной России после товарищеского матча с Венгрией (3:0).Денис Глушаков: При всем уважении к Венгрии, с Чили сложнее игратьПолузащитник сборной России Денис Глушаков прокомментировал победу над командой Венгрии в товарищеском матче, а также поделился ожиданиями от предстоящей встречи со сборной Чили.Георгий Черданцев: Головин все больше напоминает Гамшика. Не только номеромКомментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев оставил несколько записей на своей странице в Twitter, посвященные товарищескому матчу сборных России и Венгрии, который завершился победой команды из РФ (3:0).Александр Головин: Понимаем, в чем заключаются претензии ЧерчесоваПолузащитник сборной России Александр Головин дал комментарий после победы над сборной Венгрии в контрольном матче (3:0).Разгром от сборной России в Венгрии и второе поражение «Питтсбурга» в Нэшвилле. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра вторника.Сборная России вернулась в МосквуСборная России по футболку после победы над Венгрией (3:0) вернулась из Будапешта в Москву, где проведет свой следующий матч.Бернд Шторк: Конечно, я недоволен проигрышем - проигрывать всегда плохоГлавный тренер сборной Венгрии Бернд Шторк прокомментировал поражение от сборной России (0:3) в товарищеском матче.Александр Бухаров: Задача была в первую очередь сыграть на нольНападающий сборной России поделился впечатлениями от победы над сборной Венгрии (3:0) в товарищеском матче.Игорь Акинфеев: Выиграли – и хорошоГолкипер сборной России Игорь Акинфеев поделился впечатлениями от победы над командой Венгрии (3:0) в товарищеском матче.Сборная России вылетела в МосквуСборная России по футболку после победы над Венгрией (3:0) из Будапешта вылетела в Москву, где проведет свой следующий матч.Станислав Черчесов: Велика вероятность, что Семенов, Нойштедтер и Беленов не попадут в итоговую заявкуГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов - об итоговой заявке на Кубок конфедераций.Александр Головин: Заслуженно победилиПолузащитник сборной России Александр Головин – по итогам игры с Венгрией (3:0).«Жалко Зобнина». Футболисты сборной России – об игре с Венгрией«Жалко Зобнина». Футболисты сборной России – об игре с ВенгриейФутболисты сборной России – об игре с командой Венгрии (3:0).Денис Глушаков: Жалко ЗобнинаПолузащитник сборной России Денис Глушаков по итогам матча с Венгрией.Георгий Джикия: Что от меня хотели венгры? Может, автографЗащитник сборной России Георгий Джикия – об игре со сборной Венгрии.Черчесов: подальше от Слуцкого, поближе к голландцам. Колонка ЦыбаневаЧерчесов: подальше от Слуцкого, поближе к голландцам. Колонка ЦыбаневаОбозреватель «Советского спорта» – о победе сборной России над Венгрией (3:0).Станислав Черчесов: Нужно устранять излишнее количество бракаСтанислав Черчесов: Нужно устранять излишнее количество бракаГлавный тренер сборной России после товарищеского матча с Венгрией (3:0) ответил на вопросы журналистов.Игры отверженных. Андронов – о победе в товарищеском матче с ВенгриейИгры отверженных. Андронов – о победе в товарищеском матче с ВенгриейИменно сейчас сборная оказалась не нужна главному телеканалу страны, до этого транслировавшему все ее товарищеские встречи.Виталий Мутко: Травма Зобнина – большая беда для сборной РоссииПрезидент Российского футбольного союза и вице-премьер РФ Виталий Мутко считает, что травма полузащитника сборной России Романа Зобнина является большой бедой для национальной команды перед Кубком конфедераций-2017.Злой рок Черчесова. Сборная победила, но вряд ли довольна собойЗлой рок Черчесова. Сборная победила, но вряд ли довольна собойСборная России разгромила венгров (3:0), но настроения это не добавило.
Хоккей
В НХЛ назвали лучшую команду за всю историю лиги
Хоккей
«Нэшвилл» обыграл «Питтсбург» и сравнял счет финальной серии Кубка Стэнли
Футбол
Сборная России вернулась в Москву
Ралли
Участница «Дакара» - 2017 Нифонтова с переломом лопатки попала в больницу
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Алексей Миранчук
Алексей Миранчуквсе новости
Криштиану Роналду
Криштиану Роналдувсе новости
Кубок конфедераций
Кубок конфедерацийтаблицакалендарьстатистикатексты/новости