Пепе: У меня есть предложения не только от «Интера» и «ПСЖ»

Защитник мадридского «Реала» Пепе рассказал о своих планах на будущее, отметив, что собирается покинуть «сливочных» этим летом.

«Да, мой путь в «Реале» подошел к концу. Ясно, что я покину клуб этим летом. Вся эта история началась с января. Я чувствовал, что в клубе на меня уже не рассчитывают.

Мне предложили продлить контракт на один год, но такой вариант меня не устраивает. Понимаю, у клуба есть свои правила, но мне ведь тоже нужно думать о своем будущем.

На данный момент у меня нет никаких договоренностей с другими командами. Я долго молчал, поскольку мне не хотелось отвлекать всю команду. Это было бы не правильно с моей стороны. Знаю, что у моего агента на руках предложения не только от «Интера» и «ПСЖ», но и от клубов из АПЛ», – заявил португалец, слова которого приводит AS.