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Пепе: Зидан? Есть вещи, которые я действительно не понимаю

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник мадридского «Реала» Пепе прокомментировал свою ситуацию в испанском клубе. Напомним, во второй половине минувшего сезона наставник «сливочных» Зинедин Зидан перестал ставить португальца в основу.

«Не хочу никого обвинять. Зидан очень много сделал для команды. Это впечатляет. Но есть вещи, которые я действительно не понимаю. Им просто нет объяснения. Мне до сих пор не понятно, почему я потерял место в основе», – заявил португалец, слова которого приводит AS.

Ранее игрок заявил, что покинет «Реал» этим летом. По словам Пепе, он получил предложения от «ПСЖ», миланского «Интера», а также от клубов из АПЛ. 

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