Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Нэшвилл4 : 1Питтсбург
Футбол  Дания- : -Германия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Ромелу Лукаку: Вопрос моего будущего решен

Источник:  Sky SportsКомментарии

Форвард «Эвертона» Ромелу Лукаку рассказал о планах на будущее. Ранее сообщалось, что на игрока сборной Бельгии претендуют «Челси», а также «Манчестер Юнайтед».

«Вопрос моего будущего решен. Совсем скоро вы все узнаете», – приводит слова бельгийца Sky Sports.

В минувшем сезоне игрок «ирисок» провел во всех турнирах 39 матчей, забил 26 голов и отдал 7 голевых передач.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Данни покинул «Зенит». Таблица трансферов РФПЛДанни покинул «Зенит». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.«Милан» дал время Доннарумме до 16 июняРуководство «Милана» и голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма продолжают вести переговоры о новом контракте.Пепе: У меня есть предложения не только от «Интера» и «ПСЖ»Защитник мадридского «Реала» Пепе рассказал о своих планах на будущее, отметив, что собирается покинуть «сливочных» этим летом.«Интер» отказался продавать Перишича в «МЮ»Полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич продолжит выступления в серии А.В Англии считают, что Мората стал главной целью «МЮ»Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» во главе с Жозе Моуринью собирается этим летом усилить атакующую линию команды.Харт может заменить Де Хеа в «Манчестер Юнайтед»Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью готовится к уходу голкипера сборной Испании Давида Де Хеа.Константин Сарсания: Терентьев может составить конкуренцию Жиркову и СмольниковуСпортивный директор «Зенита» Константин Сарсания рассказал об интересе к защитнику «Ростова» Денису Терентьеву.Агент Арды Турана: Мой клиент остается в «Барселоне» до 2020 годаАгент полузащитника «Барселоны» Арды Турана Ахмет Булут опроверг информацию о том, что полузащитник может покинуть клуб.Журналист Микаэль Брага: Думал, что Нобоа вернется в «Рубин»Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол на MondoSportivo.it и La Gazzetta dello Sport, прокомментировал переход в «Зенит» полузащитника Кристиана Нобоа.Олег Гусев может вернуться в киевское «Динамо»Бывший полузащитник киевского «Динамо» Олег Гусев может вернуться в команду. Об этом сообщают украинские СМИ.Терентьев сегодня может стать игроком «Зенита»Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на собственные источники, близкие к клубу, переход защитника «Ростова» Дениса Терентьева в «Зенит» может быть оформлен до конца сегодняшнего дня.Гуарин может продолжить карьеру в «Зените»По информации итальянских СМИ, «Зенит» заинтересован в покупке 30-летнего колумбийского полузащитника Фредди Гуарина.«Зенит» интересуется полузащитником «Фиорентины» БаделемКак сообщает «Матч ТВ», футболист «Фиорентины» Милан Бадель может продолжить карьеру в «Зените».«Селтик» проявляет интерес к АзмунуНападающий «Ростова» Сердар Азмун может продолжить карьеру в шотландском «Селтике».«Спортинг» арендует Коэнтрау у «Реала»Защитник мадридского «Реала» Фабиу Коэнтрау близок к переходу в лиссабонский «Спортинг». Португальский клуб намерен арендовать игрока.Пепе перейдет в «ПСЖ»Защитник мадридского «Реала» Пепе может в ближайшее время стать игроком французского «Пари Сен-Жермен».Гендиректор «Тосно»: По Мелкадзе были непростые переговоры, с Милевским будем общатьсяГенеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» прокомментировал подписание контрактов с Асланом Дудиевым, Георгием Мелкадзе и Виталием Шаховым, а также рассказал о ситуации с Артемом Милевским.Андреас Гранквист: Мне пора возвращаться домой в ШвециюШведский защитник «Краснодара» Андреас Гранквист поведал, что клуб предложил ему продлить контракт, но он решил вернуться в Швецию.Патрис Эвра: Фанаты «МЮ» хотят зрелищной игры? Мы не в цирке!Патрис Эвра: Фанаты «МЮ» хотят зрелищной игры? Мы не в цирке!Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра дал небольшое интервью клубной пресс-службе.В «Ростове» у Кучука будет три помощника«Советскому спорту» стали известны имена помощников Леонида Кучука в «Ростове».
Хоккей
В НХЛ назвали лучшую команду за всю историю лиги
Хоккей
«Нэшвилл» обыграл «Питтсбург» и сравнял счет финальной серии Кубка Стэнли
Футбол
Сборная России вернулась в Москву
Ралли
Участница «Дакара» - 2017 Нифонтова с переломом лопатки попала в больницу
все новости
Эвертон
Эвертонкалендарьстатистика
Ромелу Лукаку
Ромелу Лукакувсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы