Ромелу Лукаку: Вопрос моего будущего решен

Форвард «Эвертона» Ромелу Лукаку рассказал о планах на будущее. Ранее сообщалось, что на игрока сборной Бельгии претендуют «Челси», а также «Манчестер Юнайтед».

«Вопрос моего будущего решен. Совсем скоро вы все узнаете», – приводит слова бельгийца Sky Sports.

В минувшем сезоне игрок «ирисок» провел во всех турнирах 39 матчей, забил 26 голов и отдал 7 голевых передач.