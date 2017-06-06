«Милан» дал время Доннарумме до 16 июня

Руководство «Милана» и голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма продолжают вести переговоры о новом контракте.

Как сообщает Gazzetta dello Sport, клуб собирается получить ответ от игрока до 16 июня. Именно в этот день футболист «россонери» отправится на молодежный чемпионат Европы.

Ранее сообщалось, что «Милан» не может договориться с игроком по условиям нового соглашения. Доннарумма хочет получать за сезон 4 млн евро, в то время, как клуб готов платить ему на 500 тысяч меньше.

При этом многие СМИ утверждают, что итальянцем интересуется «Манчестер Юнайтед».