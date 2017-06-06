Сегодня «Боруссия» представит Боса в качестве главного тренера

«Боруссия» (Дортмунд) определилась с новым главным тренером. На смену ушедшему в отставку Томасу Тухелю придет Петер Бос, ранее работавший с «Аяксом», сообщает Kicker.

53-летний голландец подпишет с клубом контракт до 2019 года и будет представлен во вторник на стадионе «Сигнал Идуна Парк».

«Боруссии» придется выплатить «Аяксу» компенсацию за переход Боса. При этом она будет определенно ниже ранее анонсированных пяти миллионов евро.

По данным издания, Бос придет в «Боруссию» со своим тренерским штабом.

Ранее голландец тренировал «Де Графсхап» (2002-2003), «Хераклес» (2004-2006, 2010-2013), «Витесс» (2013-2016), «Маккаби» из Тель-Авива (2016) и «Аякс» (2016-2017).

В минувшем сезоне Бос вывел «Аякс» в финал Лиги Европы и привел команду ко второму месту в чемпионате Голландии.

Отметим, что в 1998 году Бос провел полсезона в бундеслиге, выступая за «Ганзу».