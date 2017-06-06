«Бавария» вступила в борьбу с «Манчестер Юнайтед» за Лукаку
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Форвард «Эвертона» Ромелу Лукаку покинет мерсисайдский клуб этим летом.
Как сообщает Manchester Evening News, на игрока сборной Бельгии претендуют «Челси», «Манчестер Юнайтед», а также мюнхенская «Бавария».
Отмечается, что инициатором сделки является наставник немецкого клуба Карло Анчелотти.
Добавим, что сегодня нападающий сообщил о договоренности с другой командой.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически