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Бывший боец UFC приговорен к пожизненному сроку за насилие в отношении своей бывшей подруги и ее друга

Источник:  RT на русскомКомментарии

Боец смешанных единоборств Джонатан Коппенхейвер приговорен к пожизненному сроку за действия насильственного характера против своей бывшей девушки и ее друга, сообщает «RT на русском».

Бойца признали виновным в похищении, сексуальном насилии и избиении его бывшей подруги.

В 2014 году Коппенхейвер избил свою подругу, порноактрису Кристи Мак и ее гостя Кори Томаса, после того как встретился с ними в ее доме. В итоге Мак получила несколько переломов и прокол легкого. Томас отделался сломанным носом и вывихнутым плечом.

35-летний боец будет иметь право на условно-досрочное освобождение, когда ему исполнится 71 год.

Ранее выступавший в UFC Коппенхейвер провел 20 боев, одержал 14 побед и потерпел шесть поражений.

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