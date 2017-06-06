Бывший боец UFC приговорен к пожизненному сроку за насилие в отношении своей бывшей подруги и ее друга
Источник: RT на русскомКомментарии
Боец смешанных
единоборств Джонатан Коппенхейвер приговорен к пожизненному сроку за действия
насильственного характера против своей бывшей девушки и ее друга, сообщает «RT
на русском».
Бойца признали виновным в похищении, сексуальном насилии и избиении его бывшей подруги.
В 2014 году Коппенхейвер избил свою подругу, порноактрису Кристи Мак и ее гостя Кори Томаса, после того как встретился с ними в ее доме. В итоге Мак получила несколько переломов и прокол легкого. Томас отделался сломанным носом и вывихнутым плечом.
35-летний боец будет иметь право на условно-досрочное освобождение, когда ему исполнится 71 год.
Ранее выступавший в UFC Коппенхейвер провел 20 боев, одержал 14 побед и потерпел шесть поражений.
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