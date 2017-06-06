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У Зобнина диагностированы повреждения боковой и крестообразной связок колена

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Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин получил повреждения боковой и крестообразной связок колена в товарищеском матче с Венгрией (3:0) в Будапеште.

«Сегодня рано утром сразу после прилёта из Будапешта Роману Зобнину в одной из клиник ФМБА России было выполнено МРТ.

По итогам МРТ были диагностированы повреждения боковой и крестообразной связок коленного сустава разной степени выраженности.

Завтра Зобнин уедет в клинику Вилла Стюарт в Риме, где он будет проконсультирован профессором Мариани и определена дальнейшая тактика лечения», – говорится в твиттере сборной России.

Напомним, Зобнин получил травму на 30-й минуте матча и был заменен на Александра Ерохина.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча

Матч

Венгрия - Россия - 0:3 (0:2)

Голы

Смолов 20 (0:1). Эппель 40 (0:2 - автогол). Полоз 89 (0:3).

Состав

Венгрия: Гулаши, Кадар (Винисиус, 46), Ланг, Хандья, Беше (Клиш, 46), Кальмар (Шаллаи, 46), Надь А., Штибер (Дьюрчо, 75), Джуджак (Кляйнхайслер, 70), Маркварт, Эппель (Балог, 70)

Россия: Акинфеев, Джикия (Шишкин, 81), Кудряшов, Васин, Глушаков, Жирков (Тарасов, 88), Головин, Зобнин (Ерохин, 33), Самедов (Смольников, 76), Бухаров (Полоз, 63 , 63), Смолов (Миранчук, 84)

Предупреждения:

Маркварт, 66; Кляйнхайслер, 80 - Васин, 38; Ерохин, 48

Судья:

Кристиан Дингерт (Германия)

Место и дата

05 июня 21:30, Групама Арена, Текстовая трансляция

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