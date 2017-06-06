У Зобнина диагностированы повреждения боковой и крестообразной связок колена

Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин получил повреждения боковой и крестообразной связок колена в товарищеском матче с Венгрией (3:0) в Будапеште.

«Сегодня рано утром сразу после прилёта из Будапешта Роману Зобнину в одной из клиник ФМБА России было выполнено МРТ.

По итогам МРТ были диагностированы повреждения боковой и крестообразной связок коленного сустава разной степени выраженности.

Завтра Зобнин уедет в клинику Вилла Стюарт в Риме, где он будет проконсультирован профессором Мариани и определена дальнейшая тактика лечения», – говорится в твиттере сборной России.

Сегодня рано утром сразу после прилёта из Будапешта Роману Зобнину в одной из клиник ФМБА России было выполнено МРТ (1/3) pic.twitter.com/MgnSGFA3zK — Сборная России (@TeamRussia) 6 июня 2017 г.

По итогам МРТ были диагностированы повреждения боковой и крестообразной связок коленного сустава разной степени выраженности (2/3) — Сборная России (@TeamRussia) 6 июня 2017 г.

Завтра Зобнин уедет в клинику Вилла Стюарт в Риме где он будет проконсультирован профессором Мариани и определена дальнейшая тактика лечения — Сборная России (@TeamRussia) 6 июня 2017 г.

Напомним, Зобнин получил травму на 30-й минуте матча и был заменен на Александра Ерохина.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча