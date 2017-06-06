У Зобнина диагностированы повреждения боковой и крестообразной связок колена
Полузащитник «Спартака»
и сборной России Роман Зобнин получил повреждения боковой и крестообразной
связок колена в товарищеском матче с Венгрией (3:0) в Будапеште.
«Сегодня рано утром сразу после прилёта из Будапешта Роману Зобнину в одной из клиник ФМБА России было выполнено МРТ.
По итогам МРТ были диагностированы повреждения боковой и крестообразной связок коленного сустава разной степени выраженности.
Завтра Зобнин уедет в клинику Вилла Стюарт в Риме, где он будет проконсультирован профессором Мариани и определена дальнейшая тактика лечения», – говорится в твиттере сборной России.
Сегодня рано утром сразу после прилёта из Будапешта Роману Зобнину в одной из клиник ФМБА России было выполнено МРТ (1/3) pic.twitter.com/MgnSGFA3zK— Сборная России (@TeamRussia) 6 июня 2017 г.
По итогам МРТ были диагностированы повреждения боковой и крестообразной связок коленного сустава разной степени выраженности (2/3)— Сборная России (@TeamRussia) 6 июня 2017 г.
Завтра Зобнин уедет в клинику Вилла Стюарт в Риме где он будет проконсультирован профессором Мариани и определена дальнейшая тактика лечения— Сборная России (@TeamRussia) 6 июня 2017 г.
Напомним, Зобнин получил травму на 30-й минуте матча и был заменен на Александра Ерохина.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Голы
Смолов 20 (0:1). Эппель 40 (0:2 - автогол). Полоз 89 (0:3).
Состав
Венгрия: Гулаши, Кадар (Винисиус, 46), Ланг, Хандья, Беше (Клиш, 46), Кальмар (Шаллаи, 46), Надь А., Штибер (Дьюрчо, 75), Джуджак (Кляйнхайслер, 70), Маркварт, Эппель (Балог, 70)
Россия: Акинфеев, Джикия (Шишкин, 81), Кудряшов, Васин, Глушаков, Жирков (Тарасов, 88), Головин, Зобнин (Ерохин, 33), Самедов (Смольников, 76), Бухаров (Полоз, 63 , 63), Смолов (Миранчук, 84)
Предупреждения:
Маркварт, 66; Кляйнхайслер, 80 - Васин, 38; Ерохин, 48
Судья:
Кристиан Дингерт (Германия)
Место и дата
05 июня 21:30, Групама Арена, Текстовая трансляция