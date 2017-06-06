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Манолас близок к подписанию нового контракта с «Ромой»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник сборной Греции Костас Манолас планирует остаться в «Роме». Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

Согласно источнику, футболист согласовал новый контракт с руководством «волков», о чем будет объявлено в ближайшее время.

Отмечается, что игрок хочет получать по новому контракту 3 млн евро. Известно, что сейчас доход защитника в «Роме» составляет 2 млн евро.

Ранее сообщалось, что на Маноласа претендуют «Челси», а также «Манчестер Юнайтед» и миланский «Интер».

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