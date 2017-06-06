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Сидни Кросби: У «Питтсбурга» были классные шансы, но все пошло не так

Источник:  NHLКомментарии

Форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби оценил игру команды в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Нэшвиллом» (1:4).

«Соглашусь, что это была моя наиболее стабильная игра в нынешнем финале Кубка Стэнли. Наше звено создавало огромное количество моментов, большинство из которых мы, к сожалению, не использовали.

В каждом периоде у нас были классные шансы, чтобы отличиться, однако все пошло не так, как мы хотели. В таких матчах надо реализовывать свои моменты. «Нэшвилл» же сумел воспользоваться нашими ошибками, и в этом была разница между двумя командами в этот вечер.

Однако если мы продолжим действовать в той же манере, то я уверен, что в следующих матчах все закончится по-другому. Теперь пришло время переключиться на пятую игру. Все понимают, что у нас нет другого выбора, кроме как выиграть домашнюю встречу», – приводит слова Кросби официальный сайт НХЛ.

Напомним, благодаря двум домашним победам «Нэшвилл» сравнял счет в серии (2-2). Пятый матч пройдет в ночь на 9 июня в «Питтсбурге».

Матч

Нэшвилл - Питтсбург - 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Голы:

Ярнкрок (Смит, Уотсон), 14:51 (1:0). Кросби (Думулин), 15:57 (1:1). Годро (Эллис, Золнирчак), 23:45 (2:1). Арвидсон (Нил, Фишер), 33:08 (3:1). Форсберг (Экхольм, Саббэн), 56:37 (4:1 - п.в.).

Место и дата

06 июня 03:00, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция

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