Сидни Кросби: У «Питтсбурга» были классные шансы, но все пошло не так

Форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби оценил игру команды в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Нэшвиллом» (1:4).

«Соглашусь, что это была моя наиболее стабильная игра в нынешнем финале Кубка Стэнли. Наше звено создавало огромное количество моментов, большинство из которых мы, к сожалению, не использовали.

В каждом периоде у нас были классные шансы, чтобы отличиться, однако все пошло не так, как мы хотели. В таких матчах надо реализовывать свои моменты. «Нэшвилл» же сумел воспользоваться нашими ошибками, и в этом была разница между двумя командами в этот вечер.

Однако если мы продолжим действовать в той же манере, то я уверен, что в следующих матчах все закончится по-другому. Теперь пришло время переключиться на пятую игру. Все понимают, что у нас нет другого выбора, кроме как выиграть домашнюю встречу», – приводит слова Кросби официальный сайт НХЛ.

Напомним, благодаря двум домашним победам «Нэшвилл» сравнял счет в серии (2-2). Пятый матч пройдет в ночь на 9 июня в «Питтсбурге».