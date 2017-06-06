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Светлана Журова: на ПМЭФ-2018 сыграю в хоккей

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На Петербургском международном экономическом форуме стало значительно больше спорта. Такое мнение высказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной Думы Светлана Журова

- Очень здорово, что организаторы Форума предлагают в качестве досуга не только культурную программу или вечеринки, но и спорт, - отметила Светлана Журова. - Вечером, после множества деловых встреч, дружеские матчи очень разгружают, но при этом помогают сформировать и новые взаимоотношения. Многие известные политики и бизнесмены с удовольствием приняли участие в спортивной программе. Мне тоже очень понравилось, а на следующем Форуме сыграю в хоккей - я теперь им занимаюсь.

В рамках спортивной программы Светлана Журова сыграла за сборную Санкт-Петербурга по баскетболу в «матче столиц», организованном фондом «Росконгресс» и проектом «ВТБ Арена парк», а также турнире по гольфу «ПМЭФ-2017 - чемпионат Газпромбанк Private Banking», прошедшем на 18-луночном поле нового гольф-клуба в Петергофе.

- Открытие нового гольф-клуба высокого уровня - важный момент для развития Санкт-Петербурга. Гольф стал олимпийским видом спорта, и, несомненно, надо готовить резерв. Помимо этого, наличие гольф-клуба для зарубежных туристов будет дополнительной, а для многих и решающей опцией при выборе поездки, - сказала Светлана Журова.

Она также отметила расширение спортивной тематики в деловой программе ПМЭФ-2017. 

- В свое время на экономических форумах продвигали Сочи-2014. Сейчас пришло время чемпионата мира по футболу. Крупнейшие турниры всегда будут актуальной темой для обсуждения на экономических форумах. Другое важное направление для дискуссий - это спортивно-туристические проекты. Например, курорты Северного Кавказа. Очень важно показать миру, что отправляясь в командировку или на отдых в Россию, наши гости найдут здесь всю необходимую инфраструктуру для занятий спортом в нужном объеме, - объяснила Светлана Журова.

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