Светлана Журова: на ПМЭФ-2018 сыграю в хоккей

На Петербургском международном экономическом форуме стало значительно больше спорта. Такое мнение высказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной Думы Светлана Журова



- Очень здорово, что организаторы Форума предлагают в качестве досуга не только культурную программу или вечеринки, но и спорт, - отметила Светлана Журова. - Вечером, после множества деловых встреч, дружеские матчи очень разгружают, но при этом помогают сформировать и новые взаимоотношения. Многие известные политики и бизнесмены с удовольствием приняли участие в спортивной программе. Мне тоже очень понравилось, а на следующем Форуме сыграю в хоккей - я теперь им занимаюсь.



В рамках спортивной программы Светлана Журова сыграла за сборную Санкт-Петербурга по баскетболу в «матче столиц», организованном фондом «Росконгресс» и проектом «ВТБ Арена парк», а также турнире по гольфу «ПМЭФ-2017 - чемпионат Газпромбанк Private Banking», прошедшем на 18-луночном поле нового гольф-клуба в Петергофе.



- Открытие нового гольф-клуба высокого уровня - важный момент для развития Санкт-Петербурга. Гольф стал олимпийским видом спорта, и, несомненно, надо готовить резерв. Помимо этого, наличие гольф-клуба для зарубежных туристов будет дополнительной, а для многих и решающей опцией при выборе поездки, - сказала Светлана Журова.



Она также отметила расширение спортивной тематики в деловой программе ПМЭФ-2017.

