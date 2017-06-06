ЦСКА проявляет интерес к защитнику «Эшторила»

Как сообщает Record, защитник «Эшторила» Аилтон Феррейра может перейти в московский ЦСКА.

Согласно источнику, португальский клуб оценивает своего футболиста в 3 млн евро.

Напомним, в минувшем бразилец выступал на правах аренды в португальском клубе, после чего «Эшторил» выкупил 45% прав на игрока. Еще 15% прав принадлежат «Флуминенсе», а остальные права – у третьих лиц.

В сезоне-2016/17 Феррейра провел18 матчей (14 – в основном составе), в которых не отметился результативными действиями.

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