«Манчестер Сити» отказался от борьбы за ван Дейка

Защитник «Саутгемптона» Виргил ван Дейк не перейдет в «Манчестер Сити». «Горожане» отказались от идеи приобретения 25-летнего голландца, сообщает Sky Sports.

В клубе решили, что игрок не стоит тех денег, которые предлагают за него другие клубы.

«Саутгемптон» намерен выручить на продаже центрального защитника более 50 миллионов фунтов. Но «Манчестер Сити» оказался не готов платить за ван Дейка такую сумму. На данный момент главным претендентом на игрока считается «Ливерпуль».

В минувшем сезоне ван Дейк забил один гол в 21 матче премьер-лиги. Ранее он играл за «Гронинген» (2011-2013) и «Селтик» (2013-2015).

Контракт ван Дейка с «Саутгемптоном» рассчитан до 30 июня 2022 года.