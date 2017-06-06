Президент «Ромы»: Щесны сказал мне, что хочет остаться в «Роме»

Президент «Ромы» Джеймс Палотта сообщил, что голкипер сборной Польши Войцех Щесны планирует остаться в столице Италии.

Ранее сообщалось, что лондонский «Арсенал», который владеет правами на игрока, согласился продать футболиста в «Ювентус» за 14 млн евро.

«Войцех сказал мне, что хочет остаться с нами. Скажу больше: я был удивлен, когда после матча в Кубке Италии ко мне подошли некоторые игроки и рассказали о намерении остаться. Я думал, что именно они покинут «Рому» в летнее трансферное окно.

Очевидно, нам не хватает глубины состава, но у нас есть Мончи, который поможет решить эту проблему», – заявил функционер, слова которого приводит Sky Sports.