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«Амкар» просматривает защитника «Факела» Бурнаша

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Защитник «Факела» Георгий Бурнаш находится на просмотре в «Амкаре».

«Ожидается, что в нынешнее межсезонье «Амкар» будет смотреть достаточно большое количество новичков. И особенно это относится к игрокам обороны.

Достаточно изучить статистику пермяков по пропущенным мячам в весенней части чемпионата, чтобы понять, что у тренерского штаба есть вопросы к тем защитникам, которые заканчивали чемпионат», – приводит «Р-Спорт» слова своего источника.

23-летний Бурнаш является воспитанником «Локомотива». В 2011-2014 годах он играл за молодежную команду красно-зеленых и «Локомотив-2». Сезон 2014/2015 защитник провел во втором дивизионе в «Химках», а следующие два года отыграл в «Факеле».

В ФНЛ на его счету 51 матч и девять желтых карточек.

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