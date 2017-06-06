«Амкар» просматривает защитника «Факела» Бурнаша

Защитник «Факела» Георгий Бурнаш находится на просмотре в «Амкаре».

«Ожидается, что в нынешнее межсезонье «Амкар» будет смотреть достаточно большое количество новичков. И особенно это относится к игрокам обороны.

Достаточно изучить статистику пермяков по пропущенным мячам в весенней части чемпионата, чтобы понять, что у тренерского штаба есть вопросы к тем защитникам, которые заканчивали чемпионат», – приводит «Р-Спорт» слова своего источника.

23-летний Бурнаш является воспитанником «Локомотива». В 2011-2014 годах он играл за молодежную команду красно-зеленых и «Локомотив-2». Сезон 2014/2015 защитник провел во втором дивизионе в «Химках», а следующие два года отыграл в «Факеле».

В ФНЛ на его счету 51 матч и девять желтых карточек.