Анонсированы даты и место проведения гранд-финала Всероссийской киберспортивной студенческой лиги
Гранд-финал Всероссийской киберспортивной студенческой лиги пройдёт 24-25 в киберспортивном комплексе Yota Arena.
Соревнования Студенческой лиги проводятся по дисциплинам: League of Legends, Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, FIFA 17 и Hearthstone. По каждой дисциплине университет выставляет отдельные команды (Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive, League of Legends) и участников (FIFA 17 и Hearthstone). Итого в сборную любого университета входят три команды и двое участников.
В решающих играх восемь сборных вузов разыграют призовой фонд в размере 7 млн рублей.
Участники:
- Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ, Центральный ФО);
- Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ, Северо-Западный ФО);
- Уральский федеральный университет (УрФУ, Уральский ФО);
- Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ, Приволжский ФО);
- Кубанский государственный университет (КубГУ, Южный ФО);
- Сибирский федеральный университет (СФУ, Сибирский ФО);
- Дальневосточный государственный университет путей сообщения (ДВГУПС, Дальневосточный ФО);
- Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ, Северо-Кавказский ФО).
Студенческая лига – это соревнования сборных университетов, которые организованы Федерацией компьютерного спорта России при поддержке компании Riot Games и проводятся в течение всего учебного года.
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