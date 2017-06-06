Врач «Спартака»: Пока с уверенностью можно сказать только то, что Зобнин пропустит Кубок конфедераций

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал о характере травмы полузащитника Романа Зобнина.

«У нашего футболиста подозрение на разрыв передней крестообразной связки и повреждение внутренней боковой связки. Для уточнения диагноза и определения тактики лечения Зобнин уже завтра отправится в Рим, в клинику «Вилла Стюарт», где проходили курс лечения многие спартаковцы. Там Романа осмотрит профессор Мариани, после чего будет поставлен окончательный диагноз.

Мы находимся в постоянном контакте с самим Зобниным и врачами сборной, один из которых будет сопровождать нашего игрока в Италию. Пока с уверенностью можно сказать только то, что на Кубке конфедераций Роман не сыграет», – приводит слова Вартапетов официальный сайт «Спартака».

Напомним, Зобнин получил травму в товарищеском матче с Венгрией в Будапеште (3:0).

По возвращении в Москву ему было выполнено МРТ. По итогам обследования диагностированы повреждения боковой и крестообразной связок коленного сустава разной степени выраженности.