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Нина Мозер: Дюбрей и Камерленго поставят программы Столбовой и Климову

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Тренер олимпийских чемпионов Ксении Столбовой и Федора Климова Нина Мозер рассказала о том, как пара готовится к новому сезону.

«Столбова/Климов сейчас находятся в Монреале на постановке произвольной программы у Мари-Франс Дюбрей, эта часть их работы продлится до середины июня, а потом они переедут в США уже для постановки короткой программы у Паскуале Камерленго, с которым будут работать до конца июня», – приводит «Р-Спорт» слова Мозер.

Отметим, что Дюбрей тренирует действующих чемпионов мира в танцах на льду Тессу Вирчу и Скотта Мойра.

В минувшем сезоне Столбова и Климов в третий раз выиграли чемпионат России, после чего заняли четвертое место на чемпионате Европы и пятое – на чемпионате мира.

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