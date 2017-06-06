Эрнани: Играть за Россию? Такое может случиться, если увижу, что нет шансов попасть в сборную Бразилии
Источник: Globo.comКомментарии
Полузащитник «Зенита»
Эрнани поделился мнением о возможном выступлении за сборную России.
– Я надеюсь, что буду носить футболку сборной Бразилии. Я хочу,
чтобы это случилось, и сделаю свою работу наилучшим образом, чтобы добиться
этого. Но если я увижу возможность выступать за сборную России... Все мы хотим
играть на самых крупных турнирах, такое может случиться, если я увижу, что у
меня нет шансов попасть в сборную своей страны, - приводит слова Эрнани Globo.
Напомним, в сезоне-2016-17 Эрнани провел девять матчей за «Зенит»: 8 – в РФПЛ, 1 – в Лиге Европы. В петербургский клуб бразилец перешел зимой 2017 года из «Атлетико Паранаэнсе».
В сборную Бразилии 23-летний футболист никогда не вызвался.
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