Эрнани: Играть за Россию? Такое может случиться, если увижу, что нет шансов попасть в сборную Бразилии

Полузащитник «Зенита» Эрнани поделился мнением о возможном выступлении за сборную России.

– Я надеюсь, что буду носить футболку сборной Бразилии. Я хочу, чтобы это случилось, и сделаю свою работу наилучшим образом, чтобы добиться этого. Но если я увижу возможность выступать за сборную России... Все мы хотим играть на самых крупных турнирах, такое может случиться, если я увижу, что у меня нет шансов попасть в сборную своей страны, - приводит слова Эрнани Globo.

Напомним, в сезоне-2016-17 Эрнани провел девять матчей за «Зенит»: 8 – в РФПЛ, 1 – в Лиге Европы. В петербургский клуб бразилец перешел зимой 2017 года из «Атлетико Паранаэнсе».

В сборную Бразилии 23-летний футболист никогда не вызвался.