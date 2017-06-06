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Эрнани: Играть за Россию? Такое может случиться, если увижу, что нет шансов попасть в сборную Бразилии

Источник:  Globo.comКомментарии

Полузащитник «Зенита» Эрнани поделился мнением о возможном выступлении за сборную России.

– Я надеюсь, что буду носить футболку сборной Бразилии. Я хочу, чтобы это случилось, и сделаю свою работу наилучшим образом, чтобы добиться этого. Но если я увижу возможность выступать за сборную России... Все мы хотим играть на самых крупных турнирах, такое может случиться, если я увижу, что у меня нет шансов попасть в сборную своей страны, - приводит слова Эрнани Globo.

Напомним, в сезоне-2016-17 Эрнани провел девять матчей за «Зенит»: 8 – в РФПЛ, 1 – в Лиге Европы. В петербургский клуб бразилец перешел зимой 2017 года из «Атлетико Паранаэнсе».

В сборную Бразилии 23-летний футболист никогда не вызвался. 

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