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Пономарев сразится за звание претендента на титул IBF с мексиканцем Окампо

Источник:  BoxingsceneКомментарии

Как сообщает BoxingScene, россиянин Константин Пономарев встретится с представителем Мексики Карлосом Окампо в бою за звание официального претендента на титул чемпиона мира во втором полусреднем весе.

Согласно источнику, обоим спортсменам представлено время до 19 июня, чтобы обсудить все детали поединка. В противном случае будут проведены промоутерские торги.

Напомним, Пономарев на данный момент занимает четвертую строчку рейтинга IBF, Окампо располагается на третьей. Титулом чемпиона мира IBF во втором полусреднем весе владеет Эррол Спенс, который в конце мая отнял чемпионский пояс у Келла Брука.

Добавим, что россиянин провел на профессиональном ринге 32 поединка (32 победы, 13 – нокаутом). В активе его соперника – 21 бой, 12 – нокаутом и ни одного поражения.

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