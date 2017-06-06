«Эвертон» включился в борьбу за Кейта

«Эвертон» стал еще одним претендентом на полузащитника «Лацио» Бальде Кейта, сообщает Tuttomercatoweb.

22-летний сенегалец привлек внимание к себе после результативного сезона в серии A. В 31 матче чемпионата Кейта забил 16 голов и сделал пять голевых передач.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Ювентуса» и «Милана». Теперь в борьбу за Кейта включился «Эвертон».

Ожидается, что в ближайшее время «Лацио» получит официальное предложение от клуба из Ливерпуля.

Отметим, что Кейта является воспитанником «Лацио», хотя до переезда в Италию провел шесть лет в школе «Барселоны».

Контракт Кейта с клубом рассчитан до 30 июня 2018 года.