«Атлетико» планирует приобрести Витоло

Полузащитник «Севильи» Витоло может в ближайшее время стать игроком «Атлетико».

Как сообщает Marca, в услугах Витоло лично заинтересован главный тренер «матрасников» Диего Симеоне. Сумма отступных составляет 40 миллионов евро, однако Витоло перед чемпионатом мира в России хочет иметь постоянную игровую практику, которая ему в «Атлетико» не гарантирована.

В прошедшем сезоне полузащитник в составе андулусийцев провел 40 матчей, забил шесть голов и отдал девять голевых передач.