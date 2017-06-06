«Атлетико» планирует приобрести Витоло
Источник: MarcaКомментарии
Полузащитник «Севильи» Витоло может в ближайшее время стать игроком «Атлетико».
Как сообщает Marca, в услугах Витоло лично заинтересован главный тренер «матрасников» Диего Симеоне. Сумма отступных составляет 40 миллионов евро, однако Витоло перед чемпионатом мира в России хочет иметь постоянную игровую практику, которая ему в «Атлетико» не гарантирована.
В прошедшем сезоне полузащитник в составе андулусийцев провел 40 матчей, забил шесть голов и отдал девять голевых передач.
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