Юрий Маричев останется на посту главного тренера «Динамо»

Спортивный директор «Динамо» Андрей Секретарев поведал, что главный тренер Юрий Маричев продолжит свою работу в клубе.

«В течение этого сезона Маричевым была проведена большая работа. По моему мнению, немалая часть этой работы – задел на будущий сезон и, конечно, она будет продолжена», - цитирует Секретарева «Р-Спорт».

Ранее Маричев возглавлял женскую сборную России, с которой пробился в четвертьфинал Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

После ОИ-2016 специалист приступил к работе в «Динамо», завоевал по итогам сезона серебряные медали чемпионата России.