Питер Лавиолетт: Ринне стал решающим фактором нашей победы

Главный тренер «Нэшвилла» Питер Лавиолетт после четвертого матча финальной серии Кубка Стэнли с «Питтсбургом» (4:1) оценил игру голкипера Пекки Ринне.

«Он сыграл невероятно. Пару раз «Питтсбург» поймал нас и создавал моменты после прорывов. Это касается гола Кросби, например. Но в остальных случаях Ринне нас выручил. В некоторых эпизодах он отражал первый бросок после прорыва, а потом и еще несколько.

Даже в конце матча, когда игра была сделана, он старался на полную катушку и сделал еще несколько классных сэйвов. Сегодня он по-настоящему бился. Он был нацелен на победу и стал ее решающим фактором», – приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

Отметим, что 34-летний финский голкипер отразил в этом матче 23 броска.

Благодаря двум домашним победам «Нэшвилл» сравнял счет в серии (2-2). Пятый матч пройдет в ночь на 9 июня в «Питтсбурге».