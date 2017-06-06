Питер Лавиолетт: Ринне стал решающим фактором нашей победы
Главный тренер «Нэшвилла»
Питер Лавиолетт после четвертого матча финальной серии Кубка Стэнли с «Питтсбургом»
(4:1) оценил игру голкипера Пекки Ринне.
«Он сыграл невероятно. Пару раз «Питтсбург» поймал нас и создавал моменты после прорывов. Это касается гола Кросби, например. Но в остальных случаях Ринне нас выручил. В некоторых эпизодах он отражал первый бросок после прорыва, а потом и еще несколько.
Даже в конце матча, когда игра была сделана, он старался на полную катушку и сделал еще несколько классных сэйвов. Сегодня он по-настоящему бился. Он был нацелен на победу и стал ее решающим фактором», – приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.
Отметим, что 34-летний финский голкипер отразил в этом матче 23 броска.
Благодаря двум домашним победам «Нэшвилл» сравнял счет в серии (2-2). Пятый матч пройдет в ночь на 9 июня в «Питтсбурге».
Матч
Нэшвилл - Питтсбург - 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Голы:
Ярнкрок (Смит, Уотсон), 14:51 (1:0). Кросби (Думулин), 15:57 (1:1). Годро (Эллис, Золнирчак), 23:45 (2:1). Арвидсон (Нил, Фишер), 33:08 (3:1). Форсберг (Экхольм, Саббэн), 56:37 (4:1 - п.в.).
Место и дата
06 июня 03:00, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция