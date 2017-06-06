«Милан» отказался от приглашения Мораты и намерен вернуть Обамеянга

Руководство «Милана» продолжает работу по усилению состава. Об этом сообщает Tuttosport.

Согласно источнику, форвард мадридского «Реала» Альваро Мората не собирается переходить в стан «россонери», поскольку планирует остаться в Испании.

Отмечается, что клуб отказался от идеи трансфера игрока «сливочных» и нацелился на форварда дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга, который выступал за «Милан» c 2008 по 2012 гг.

При этом источник уверяет, что форвард «шмелей» близок к переходу в «ПСЖ», однако итальянцы надеются вернуть лучшего бомбардира бундеслиги, предложив ему зарплату в размере 8 млн евро в год.