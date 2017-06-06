Каролин Гарсия: Никогда не хотела с кем-то ссориться

Француженка Каролин Гарсия прокомментировала победу над своей соотечественницей Ализе Корне в четвёртом круге «Ролан Гаррос».

«Еще до сих пор не верю, что вышла в четвертьфинал. Когда приехала, вовсе не планировала забраться настолько высоко. Я пыталась сохранять позитивный настрой на протяжении всего матча. Болельщики поддерживали нас в равной степени, так что было нелегко. Корт Шартье – прекрасная арена, пусть порой и дует ветер, условия становятся более тяжелыми.

Ссора с Корне? Все осталось в прошлом, я никогда не хотела ни с кем ссориться, конкретно в этой игре я была сконцентрирована на 100% и ни о чем лишнем не думала», - цитирует Гарсию официальный сайт WTA.

Напомним, в апреле Гарсия отказалась приезжать в расположение сборной, сославшись на травму, чем вызвала саркастическую реакцию своих коллег в твиттере, в том числе и Корне.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» Гарсия сыграет с чешкой Каролиной Плишковой.