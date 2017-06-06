Мбаппе намерен остаться в «Монако», несмотря на предложения «Реала», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити»
Источник: ASКомментарии
Форвард «Монако»
Килиан Мбаппе готов провести еще один сезон в клубе, несмотря на
многомиллионные предложения от «Реала», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».
По данным испанского издания AS, больше всех за 18-летнего нападающего готов заплатить «Реал». Третье предложение от действующих победителей Лиги чемпионов составляет 135 миллионов евро.
Тогда как два клуба из Манчестера предлагают чуть меньше: «Юнайтед» – 130 миллионов, «Сити» – 120 миллионов. Также в числе претендентов на Мбаппе остается «Арсенал».
Однако, по всей видимости, француз не будет менять клуб перед чемпионатом мира в России.
В нынешнем сезоне Мбаппе забил 26 голов во всех турнирах и помог «Монако» выиграть чемпионат Франции и дойти до полуфинала Лиги чемпионов.
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