Мбаппе намерен остаться в «Монако», несмотря на предложения «Реала», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити»

Форвард «Монако» Килиан Мбаппе готов провести еще один сезон в клубе, несмотря на многомиллионные предложения от «Реала», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

По данным испанского издания AS, больше всех за 18-летнего нападающего готов заплатить «Реал». Третье предложение от действующих победителей Лиги чемпионов составляет 135 миллионов евро.

Тогда как два клуба из Манчестера предлагают чуть меньше: «Юнайтед» – 130 миллионов, «Сити» – 120 миллионов. Также в числе претендентов на Мбаппе остается «Арсенал».

Однако, по всей видимости, француз не будет менять клуб перед чемпионатом мира в России.

В нынешнем сезоне Мбаппе забил 26 голов во всех турнирах и помог «Монако» выиграть чемпионат Франции и дойти до полуфинала Лиги чемпионов.