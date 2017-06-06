Спортивный директор «Интера»: О назначении Спаллетти будет объявлено на специальной пресс-конференции
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Спортивный директор миланского «Интера» Пьеро Аузилио сообщил, что бывший наставник «Зенита» Лучано Спаллетти близок к подписанию контракта с итальянским клубом.
«Мы придерживаемся старой схемы. О назначении Спаллетти будет объявлено на специальной пресс-конференции», – заявил Аузилио.
Как сообщает Football Italia, сегодня экс-тренер «Ромы» отправился в Китай на встречу с владельцами «Интера».
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