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Спортивный директор «Интера»: О назначении Спаллетти будет объявлено на специальной пресс-конференции

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Спортивный директор миланского «Интера» Пьеро Аузилио сообщил, что бывший наставник «Зенита» Лучано Спаллетти близок к подписанию контракта с итальянским клубом.

«Мы придерживаемся старой схемы. О назначении Спаллетти будет объявлено на специальной пресс-конференции», – заявил Аузилио.

Как сообщает Football Italia, сегодня экс-тренер «Ромы» отправился в Китай на встречу с владельцами «Интера».

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