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Мозгов, Швед и Карасев вошли в состав сборной России на основной сбор перед Евробаскетом

Источник:  РФБКомментарии

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич определился с составом команды на основной сбор национальной команды перед Евробаскетом-2017.

Сборная России:

защитники: Евгений Бабурин, Дмитрий Хвостов (оба – «Локомотив-Кубань»), Дмитрий Кулагин, Виталий Фридзон (оба – ЦСКА), Алексей Швед «(«Химки»);

форварды: Семен Антонов, Андрей Воронцевич, Никита Курбанов (все – ЦСКА), Андрей Зубков («Локомотив-Кубань»), Сергей Карасев («Зенит»);

центровой: Тимофей Мозгов («Лейкерс», НБА).

Остальные кандидаты будут отобраны по итогам «Открытого лагеря РФБ», который пройдет 8-15 июня в столичной СДЮСШОР №71 «Тимирязевская».

После этого из его участников будет сформирована сборная России, которая во второй половине июня выступит на Спортивных играх БРИКС в китайском Гуанчжоу.

Добавим, что основной сбор команды начнется 23 июля.

Евробаскет-2017 пройдет с 31 августа по 17 сентября в Стамбуле (Турция), Хельсинки (Финляндия), Тель-Авиве (Израиль), Клуж-Напоке (Румыния).

На групповом этапе сборная России сыграет в Стамбуле с Великобританией, Сербией, Латвией, Турцией и Бельгией.

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