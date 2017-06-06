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Евгений Коноплянка: «Шальке» – настоящая яма

Источник:  UA TribunaКомментарии

Полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка рассказал, что готов покинуть команду ради игровой практики.

«Я готов уйти из любого клуба, где меня не выпускают на поле, будь то хоть «Реал» или «Барселона». Неважно, что за именно команда, мне важно играть. «Шальке» - настоящая яма, если бы я знал это, то никогда бы не покинул «Севилью». Если главный тренер останется, то я ухожу», - цитирует Коноплянка Tribuna.

В прошедшем сезоне 27-летний Коноплянка провел 27 матчей за «Шальке» и забил шесть мячей при двух голевых передачах.

Ранее украинец обрушился с критикой на наставника Маркуса Вайнцирля, а руководство «Шальке» объявило о решение оштрафовать Коноплянку.

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