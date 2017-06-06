СКА: Комиссия РФПЛ осталась удовлетворена увиденным в Хабаровске

В понедельник комиссия РФПЛ под руководством директора по безопасности лиги Александра Мейтина посетила Хабаровск для инспекционной проверки инфраструктуры «СКА-Хабаровска».

«Столичные гости детально и тщательно ознакомились с положением дел в футбольном хозяйстве клуба «СКА-Хабаровск», провели инспектирование и ознакомились с ходом работ, проводимых на центральной арене стадиона имени В.И. Ленина», – сообщает официальный сайт клуба.

Отметим, что домашняя арена дебютанта премьер-лиги относится ко второй категории, тогда как стадионы всех клубов РПФЛ имеют первую категорию.

«Представители комиссии высказали ряд замечаний по поводу недоработок, указали определенные недостатки в работе, определили порядок и сроки их устранения. В целом же, увиденным столичные гости остались вполне удовлетворены», – говорится в заявлении «СКА-Хабаровска».

Окончательное решение о допуске стадиона имени Ленина к матчам РФПЛ будет принято не позднее чем за десять дней до первой домашней игры команды в чемпионате.