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СКА: Комиссия РФПЛ осталась удовлетворена увиденным в Хабаровске

Источник:  ФК «СКА-Хабаровск»Комментарии

В понедельник комиссия РФПЛ под руководством директора по безопасности лиги Александра Мейтина посетила Хабаровск для инспекционной проверки инфраструктуры «СКА-Хабаровска».

«Столичные гости детально и тщательно ознакомились с положением дел в футбольном хозяйстве клуба «СКА-Хабаровск», провели инспектирование и ознакомились с ходом работ, проводимых на центральной арене стадиона имени В.И. Ленина», – сообщает официальный сайт клуба.

Отметим, что домашняя арена дебютанта премьер-лиги относится ко второй категории, тогда как стадионы всех клубов РПФЛ имеют первую категорию.

«Представители комиссии высказали ряд замечаний по поводу недоработок, указали определенные недостатки в работе, определили порядок и сроки их устранения. В целом же, увиденным столичные гости остались вполне удовлетворены», – говорится в заявлении «СКА-Хабаровска».

Окончательное решение о допуске стадиона имени Ленина к матчам РФПЛ будет принято не позднее чем за десять дней до первой домашней игры команды в чемпионате.

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