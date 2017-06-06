Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Нэшвилл4 : 1Питтсбург
Футбол  Дания- : -Германия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Левандовски признан лучшим игроком бундеслиги по итогам минувшего сезона

Источник:  KickerКомментарии

Форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски получил приз, как лучшему игроку чемпионата Германии по итогам сезоне 2016/17.

Как сообщает немецкое издание Kicker, которое проводило опрос, футболист сборной Польши получил 25% голосов. На втором месте расположился полузащитник «РБ Лейпциг» Наби Кейта, за которого проголосовали 15,7% респондентов. 

Замкнул тройку форвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерика Обамейянг (10,5%), который стал лучшим бомбардиром бундеслиги в минувшем сезоне.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Евгений Коноплянка: «Шальке» – настоящая ямаПолузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка рассказал, что готов покинуть команду ради игровой практики.«Милан» отказался от приглашения Мораты и намерен вернуть ОбамеянгаРуководство «Милана» продолжает работу по усилению состава. Об этом сообщает Tuttosport.«Бавария» вступила в борьбу с «Манчестер Юнайтед» за ЛукакуФорвард «Эвертона» Ромелу Лукаку покинет мерсисайдский клуб этим летом.Сегодня «Боруссия» представит Боса в качестве главного тренера«Боруссия» (Дортмунд) определилась с новым главным тренером. На смену ушедшему в отставку Томасу Тухелю придет Петер Бос, ранее работавший с «Аяксом», сообщает Kicker.Евгений Коноплянка будет крупно оштрафован за критику главного тренера «Шальке»Украинский полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка будет оштрафован за критику в адрес главного тренера команды из Гельзенкирхена Маркуса Вайнцирля.Французский защитник Загаду перешел из «ПСЖ» в дортмундскую «Боруссиию»Защитник Дан-Аксель Загаду сменил «ПСЖ» на дортмундскую «Боруссию». Об этом сообщает официальный твиттер немецкого клуба.«Барселона» претендует на полузащитника «Боруссии» (Дортмунд) ДембелеКак сообщает Mundo Deportivo, «Барселона» планирует этим летом приобрести полузащитника сборной Франции Усмана Дембеле.«Бавария» рассчитывает продать Косту и Саншеша за 75 миллионов евро«Бавария» готова расстаться с полузащитниками Дугласом Костой и Ренату Саншешем. При этом они рассчитывают выручить за них серьезные деньги.Спортивный директор «Шальке»: Вайнцирль не рассчитывает на КоноплянкуСпортивный директор «Шальке» Кристиан Хайдель сказал, что главный тренер команды Маркус Вайнцирль не рассчитывает на полузащитника Евгения Коноплянку.Евгений Коноплянка: Вайнцирль – трус, желаю ему не задержаться в «Шальке»Полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка раскритиковал главного тренера команды Маркуса Вайнцирля.Вилли Саньоль назначен ассистентом Анчелотти в «Баварии»Бывший защитник сборной Франции Вилли Саньоль с 1 июля текущего года войдет в тренерский штаб мюнхенской «Баварии».Петер Бос может возглавить дортмундскую «Боруссию»Главный тренер «Аякса» Петер Бос может перейти на работу в дортмундскую «Боруссию».Нападающий «Айнтрахта» Сеферович перешел в «Бенфику»Нападающий «Айнтрахта» Сеферович перешел в «Бенфику»Нападающий «Айнтрахта» и сборной Швейцарии Харис Сеферович перешел в португальскую «Бенфику», сообщает официальный сайт «орлов».Желсон Фернандеш перешел из «Ренна» в «Айнтрахт»«Айнтрахт» из Франкфурта подписал швейцарского полузащитника Желсона Фернандеша. Об этом сообщает официальный сайт клуба.«МЮ» интересуется нападающим «Вердера» КрузеФорвардом «Вердера» Максом Крузе интересуется «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает немецкая версия сайта Goal.com.«Газпром» продлил контракт с «Шальке» до 2022 годаПАО «Газпром» продлило спонсорский контракт с немецким «Шальке». Об этом сообщил представитель компании Сергей Куприянов.Мино Райола: «Боруссия» и «Марсель» хотят прибрести БалотеллиФутбольный агент Мино Райола, представляющий интересы нападающего «Ниццы» Марио Балотелли, поделился мнением о будущем своего клиента.Почему «протухла» «Боруссия»? Алексей Андронов – об отставке ТухеляПочему «протухла» «Боруссия»? Алексей Андронов – об отставке ТухеляОбозреватель «Советского спорта» – об уходе Томаса Тухеля с поста главного тренера дортмундской «Боруссии».Агент Балотелли: «Боруссия» Дортмунд и «Марсель» претендуют на моего клиентаФутбольный агент Мино Райола, представляющий интересы форварда «Ниццы» Марио Балотелли, рассказал об интересе к своему клиенту.Бывший нападающий «Баварии» Янкер возглавил австрийский «Хорн»Бывший нападающий «Баварии» и сборной Германии Карстен Янкер назначен главным тренером австрийского клуба «Хорн».
Футбол
У Зобнина диагностированы повреждения боковой и крестообразной связок колена
Футбол
Сегодня «Боруссия» представит Боса в качестве главного тренера
Футбол
Пепе: Зидан? Есть вещи, которые я действительно не понимаю
Футбол
Денис Глушаков: При всем уважении к Венгрии, с Чили сложнее играть
все новости
Наби Кейта
Наби Кейтавсе новости
Пьер-Эмерик Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянгвсе новости
Роберт Левандовски
Роберт Левандовскивсе новости
Чемпионат Германии
Чемпионат Германиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости