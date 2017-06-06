Левандовски признан лучшим игроком бундеслиги по итогам минувшего сезона
Источник: KickerКомментарии
Форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски получил приз, как лучшему игроку чемпионата Германии по итогам сезоне 2016/17.
Как сообщает немецкое издание Kicker, которое проводило опрос, футболист сборной Польши получил 25% голосов. На втором месте расположился полузащитник «РБ Лейпциг» Наби Кейта, за которого проголосовали 15,7% респондентов.
Замкнул тройку форвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерика Обамейянг (10,5%), который стал лучшим бомбардиром бундеслиги в минувшем сезоне.
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