Левандовски признан лучшим игроком бундеслиги по итогам минувшего сезона

Руководство «Милана» продолжает работу по усилению состава. Об этом сообщает Tuttosport.

«Милан» отказался от приглашения Мораты и намерен вернуть Обамеянга Руководство «Милана» продолжает работу по усилению состава. Об этом сообщает Tuttosport.

«Бавария» вступила в борьбу с «Манчестер Юнайтед» за Лукаку

«Бавария» вступила в борьбу с «Манчестер Юнайтед» за Лукаку Форвард «Эвертона» Ромелу Лукаку покинет мерсисайдский клуб этим летом.

«Боруссия» (Дортмунд) определилась с новым главным тренером. На смену ушедшему в отставку Томасу Тухелю придет Петер Бос, ранее работавший с «Аяксом», сообщает Kicker.

Сегодня «Боруссия» представит Боса в качестве главного тренера «Боруссия» (Дортмунд) определилась с новым главным тренером. На смену ушедшему в отставку Томасу Тухелю придет Петер Бос, ранее работавший с «Аяксом», сообщает Kicker.

Украинский полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка будет оштрафован за критику в адрес главного тренера команды из Гельзенкирхена Маркуса Вайнцирля.

Евгений Коноплянка будет крупно оштрафован за критику главного тренера «Шальке» Украинский полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка будет оштрафован за критику в адрес главного тренера команды из Гельзенкирхена Маркуса Вайнцирля.

Защитник Дан-Аксель Загаду сменил «ПСЖ» на дортмундскую «Боруссию». Об этом сообщает официальный твиттер немецкого клуба.

Французский защитник Загаду перешел из «ПСЖ» в дортмундскую «Боруссиию» Защитник Дан-Аксель Загаду сменил «ПСЖ» на дортмундскую «Боруссию». Об этом сообщает официальный твиттер немецкого клуба.

«Барселона» претендует на полузащитника «Боруссии» (Дортмунд) Дембеле Как сообщает Mundo Deportivo, «Барселона» планирует этим летом приобрести полузащитника сборной Франции Усмана Дембеле.