Новосельцев и Подберезкин в ближайшее время могут стать игроками «Ростова»
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Защитник санкт-петербургского «Зенита» Иван Новосельцев и полузащитник «Краснодара» Вячеслав Подберезкин в ближайшее время могут сменить клубную прописку.
Как сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации, ростовский клуб уже обговаривает с игроками условия личного контракта.
Напомним, Новосельцев выступал за «Ростов» в сезоне 2015-2016 годов, затем перешел в «Зенит», где не смог стать твердым игроком основного состава, приняв участие в восьми встречах.
Подберезкин прошлый сезон провел в «Краснодаре», сыграв в 25-ти матчах и отдав две голевые передачи.
Добавим, что ранее «Ростов» покинул Курбан Бердыев, новым главным тренером станет Леонид Кучук.
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