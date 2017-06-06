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Власти Свердловской области не планируют сокращать финансирование «Автомобилиста»

Источник:  ТАССКомментарии

Правительство Свердловской области не будет сокращать финансирование «Автомобилиста», сообщил на заседании Законодательного собрания региона врио губернатора Евгений Куйвашев.

«Мы договорились с Андреем Козицыным (президент «Автомобилиста»), что мы как выделяли «Автомобилисту» 350 миллионов рублей из областного бюджета в год, так и выделяем.

Только эти деньги идут не на зарплаты игрокам, а на строительство ледовых площадок. За пять лет мы должны построить 100 площадок», – приводит ТАСС слова Куйвашева.

Ранее Козицын сообщил, что бюджет «Автомобилиста» останется на уровне прошлого сезона и составит 1,2 миллиарда рублей.

Напомним, Козицын был избран президентом клуба в мае 2016 года.

В сезоне 2016/2017 «Автомобилист» занял 11-е место в Восточной конференции и не попал в плей-офф.

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