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Дмитрий Сычев сыграет в чемпионате России по пляжному футболу

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев сыграет за московский «Локомотив» на чемпионате страны по пляжному футболу, заявил играющий тренер красно-зеленых Илья Леонов.

«Сычев заявлен, он может играть за нас. Но у него есть занятость в одном из проектов. Он с нами тренировался зимой, принимал участие в товарищеских играх. Как только он освобождается, он присоединяется к команде. И в чемпионате России, думаю, в какой-то из игр он сыграет. Возможно, на этапе в Москве. Но у нас стартует и чемпионат Москвы, где Дмитрий, думаю, будет выступать», - цитирует Леонова «Р-Спорт».

Напомним, последним место работы Сычева был казахстанский «Окжетпес».

Первый этап чемпионата России по пляжному футболу пройдет в Санкт-Петербурге с 13 по 18 июня.

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