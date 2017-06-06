Мика Сало: «Феррари» оставит Кими, его некем заменить

Бывший пилот «Феррари» финн Мика Сало считает, что итальянская команда продлит контракт с его соотечественником Кими Райкконеном.

«Феррари» оставит Кими. Разумеется, они учитывают, что Кими и Себастьян отлично ладят друг с другом. Не думаю, что сейчас найдется хорошая замена (Райкконену).

Да, Кими финишировал вторым в Монако, но он всегда очень близок к Феттелю. Не думаю, что у Кими есть какие-то сложности. Феттель опережает его на много очков, но Кими достаточно выиграть пару гонок, и ситуация полностью поменяется», – приводит Motorsport.com слова Сало.

Напомним, после шести этапов сезона 37-летний Райкконен занимает четвертое место в общем зачете. В нынешнем чемпионате он дважды финишировал на подиуме. В Монако Райкконен занял второе место, в Сочи – третье.

В то же время Феттель лидирует в чемпионате с 129 очками.