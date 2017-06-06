Тайрон Лю: «Кливленд» прогнозировал два поражения на старте серии
Источник: ASAP SportsКомментарии
Главный тренер «Кливленд Кавальерс» Тайрон Лю прокомментировал поражение своей команды в двух матчах финальной серии НБА от «Голден Стэйт Уорриорз».
«Калифорнийцы на своей площадке очень хороши, мы и предполагали, что скорее всего проиграем две первых встречи. Теперь нам нужно показать все, на что мы способны, в домашних встречах. Да, мы уступаем 0:2, теперь пришло время все поменять», - цитирует Лю ASAP Sports.
В финальной серии НБА «Голден Стэйт» выигрывает у «Кливленда» со счетом 2:0, следующий матч состоится в Кливленде 8 июня.
Матч
Место и дата
08 июня 04:00, Квикен Лоанс Арена, Онлайн-трансляция
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