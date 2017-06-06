Тайрон Лю: «Кливленд» прогнозировал два поражения на старте серии

Главный тренер «Кливленд Кавальерс» Тайрон Лю прокомментировал поражение своей команды в двух матчах финальной серии НБА от «Голден Стэйт Уорриорз».

«Калифорнийцы на своей площадке очень хороши, мы и предполагали, что скорее всего проиграем две первых встречи. Теперь нам нужно показать все, на что мы способны, в домашних встречах. Да, мы уступаем 0:2, теперь пришло время все поменять», - цитирует Лю ASAP Sports.

В финальной серии НБА «Голден Стэйт» выигрывает у «Кливленда» со счетом 2:0, следующий матч состоится в Кливленде 8 июня.