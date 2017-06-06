Арда Туран учинил потасовку в самолете
Источник: HurriyetКомментарии
Неприятный конфликт произошел с турецким полузащитником «Барселоны» Ардой Тураном.
Как сообщает Hürriyet, Туран в составе сборной летел в Италию на самолете, откуда затем команда должна отправиться в Словении для проведения подготовки к матчу с командой Косово. К игроку в самолете подошел журналист неназванной турецкой газеты и пытался задать пару вопросов, что на Туран отреагировал очень агрессивно и схватил обидчика за шею. Инцидент был исчерпан благодаря своевременному вмешательству персонала.
Сборная Турции сыграет с Косово 11 июня на стадионе «Лоро Боричи».
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