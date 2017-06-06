«Арсенал» объявил о переходе Колашинаца
Источник: ФК «Арсенал» (Лондон)Комментарии
23-летний защитник Сеад Колашинац продолжит карьеру в чемпионате Англии.
Как сообщает пресс-служба лондонского «Арсенала», сегодня игрок «Шальке 04» подписал контракт со столичным клубом.
🔴 #WelcomeKolasinac pic.twitter.com/NfkhxkP9Ur— Arsenal FC (@Arsenal) 6 июня 2017 г.
Отмечается, что 30 июня босниец присоединится к «пушкарям» и начнет подготовку к сезону.
Напомним, контракт футболиста с немецким клубом истекает в конце этого месяца. В «Арсенал» Колашинац перейдет на правах свободного агента.
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