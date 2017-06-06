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«Арсенал» объявил о переходе Колашинаца

Источник:  ФК «Арсенал» (Лондон)Комментарии

23-летний защитник Сеад Колашинац продолжит карьеру в чемпионате Англии. 

Как сообщает пресс-служба лондонского «Арсенала», сегодня игрок «Шальке 04» подписал контракт со столичным клубом.

Отмечается, что 30 июня босниец присоединится к «пушкарям» и начнет подготовку к сезону.

Напомним, контракт футболиста с немецким клубом истекает в конце этого месяца. В «Арсенал» Колашинац перейдет на правах свободного агента.

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