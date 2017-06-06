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Жерар Пике: «Реал» не добился того, что сумели достичь мы

Источник:  MovistarКомментарии

Защитник «Барселоны» Херард Пике поделился мнением о успехах мадридского «Реала» в последних двух сезонах.

«Думаю, что невозможно даже сравнивать то, чего добились мы за эти года, с тем, что выиграл «Реал». Мы праздновали победу в Кубке Испании на улицах Мадрида, вот когда они будут праздновать подобное в Барселоне, тогда и можно будет говорить о неком успешном периоде», - цитирует Пике Movistar.

Напомним, в прошедшем сезоне «Реал» выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Испании и клубный чемпионат мира.

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