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Тони Адамс: Приглашение Озила – самое настоящее оскорбление Уилшера

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Тони Адамс считает, что клуб не должен был приглашать в 2013 году полузащитника сборной Германии Месута Озила.

«На мой взгляд, приглашение Озила – самое настоящее оскорбление Уилшера. Джек – отличный игрок. Если бы я был на его месте, то пришел бы к Венгеру и сказал: «Какого черта вы тратите 40 млн фунтов на его трансфер, когда я могу творить то же самое?».

Мы видим, что многие фанаты «Арсенала» недовольны игрой Озила. Конечно, когда ты получаешь такие деньги, то обязательно должен помочь выиграть трофеи», – приводит слова Адамса Goal.

Минувший сезон  Уилшер провел на правах аренды в «Борнмуте». Англичанин сыграл 29 матчей и отдал 2 голевые передачи.

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