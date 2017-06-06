Андрей Ярмоленко признан лучшим футболистом Украины
Источник: Федерация футбола УкраиныКомментарии
Нападающий киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко признан лучшим футболистом украинской премьер-лиги прошедшего сезона.
В опросе, который был проведен среди клубов, Ярмоленко опередил игроков донецкого «Шахтера», Марлоса и Дарио Срна, сообщает официальный сайт федерации футбола Украины.
Приз лучшего главного тренера получил Паулу Фонсека, под руководством которого «Шахтер» стал чемпионом.
Лучшим вратарем сезона назван голкипер горняков Андрей Пятов.
Открытием сезона признали защитник «Днепра» Артем Довбик.
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