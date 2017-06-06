Франческо Тотти: Не могу сказать, что завершаю карьеру

Капитан и полузащитник «Ромы» Франческо Тотти рассказал о планах на будущее.

«Сейчас я хочу отдохнуть вместе с семьей. Посмотрим, что случится, но я не могу сказать, что завершаю карьеру», – приводит слова 40-летнего хавбека Football Italia.

Напомним, контракт Тотти со столичным клубом истекает 30 июня этого года.

Ранее сообщалось, что чемпион мира в составе сборной Италии станет спортивным директором клуба. Позже экс-наставник «Ромы» Лучано Спаллетти заявил, что руководство планирует назначить Тотти вице-президентом «волков».