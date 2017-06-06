Юрий Маричев: Состав «Динамо» нуждался в омоложении
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Главный тренер московского «Динамо» Юрий Маричев прокомментировал кадровую политику клуба.
«Думаю, что для одного сезона молодых игроков достаточно. Работы предстоит много, игроки молодые. Но я этому рад, я люблю работать с молодыми волейболистами – это то, что мне нужно. Я очень рад, что в этом году у нас добавятся в составе молодые игроки. В прошлом сезоне у нас практически не было молодых игроков и, конечно же, состав требовал омоложения», - цитирует Маричева «Р-Спорт».
В прошедшем сезоне «Динамо» заняло второе место в чемпионате России.
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