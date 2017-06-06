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Тото Вольфф: Фаворит в этом году не «Мерседес», а «Феррари»

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Босс «Мерседеса» Тото Вольфф признал, что в начале сезона его команда уступает «Феррари».

«У нас быстрая машина, мы выиграли три из шести первых гонок, но в то же время столкнулись с гораздо большим количеством проблем, чем в прошлые годы.

Такова ситуация на данный момент. Мы должны бороться за каждую победу, поул-позицию, подиумы и очки. От «Мерседеса» ждут максимально возможного результата.

Каждый сотрудник на базе прилагает все усилия, чтобы оценить масштаб проблем, с которыми мы столкнулись, определить цели, изучить полученные данные и выработать необходимое решение.

У нас два отличных гонщика, и мы будем придерживаться своего подхода, разрешая им бороться между собой, даже если иногда это будет сложно, так как не всегда впереди будет тот, кто находится выше в чемпионате.

Неприятно это признавать, но мы не фавориты чемпионата в этом году. В настоящее время этот статус принадлежит «Феррари». У них очень быстрая машина, и нам нужно сильно постараться, чтобы вновь выйти вперед.

Но впереди еще 14 гонок, ничего не решено. Мы с интересом ждем Гран-при Канады и рассчитываем на успешный результат», – приводит Autosport.com.ru слова Вольффа.

Напомним, в Кубке конструкторов «Мерседес» отстает от «Феррари» на 17 очков. В общем зачете пилотов одержавший две победы британец Льюис Хэмилтон занимает второе место, а финн Валттери Боттас, который выиграл Гран-при России, идет третьим.

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