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Петер Бос возглавил «Боруссию»

Источник:  ФК «Боруссия» (Дортмунд)Комментарии

Петер Бос назначен новым главным тренером дортмундской «Боруссии».

Ранее голландский специалист тренировал «Де Графсхап» (2002-2003), «Хераклес» (2004-2006, 2010-2013), «Витесс» (2013-2016), «Маккаби» из Тель-Авива (2016) и «Аякс» (2016-2017).

В минувшем сезоне Бос вывел «Аякс» в финал Лиги Европы и привел команду ко второму месту в чемпионате Голландии.

Предыдущим наставником «желто-черных» был Томас Тухель, при котором дортмундцы провели 88 матчей, одержали 58 побед, сыграли 16 ничьих и проиграли 14 встреч.

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