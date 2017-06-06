Петер Бос возглавил «Боруссию»
Источник: ФК «Боруссия» (Дортмунд)Комментарии
Петер Бос назначен новым главным тренером дортмундской «Боруссии».
Ранее голландский специалист тренировал «Де Графсхап» (2002-2003), «Хераклес» (2004-2006, 2010-2013), «Витесс» (2013-2016), «Маккаби» из Тель-Авива (2016) и «Аякс» (2016-2017).
В минувшем сезоне Бос вывел «Аякс» в финал Лиги Европы и привел команду ко второму месту в чемпионате Голландии.
Предыдущим наставником «желто-черных» был Томас Тухель, при котором дортмундцы провели 88 матчей, одержали 58 побед, сыграли 16 ничьих и проиграли 14 встреч.
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