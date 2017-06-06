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Бренд «Зенита» попал в топ-50 самых дорогих в мировом футболе

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

По версии английской компании Brand Finance петербургский клуб занимает 41 место.

Бренд сине-бело-голубых - единственный в списке представляющий Россию - оценивается в 153 миллиона долларов. Первую строчку рейтинга занимает «Манчестер Юнайтед», бренд которого оценили в 733 миллиона.

Последний раз «Зенит» попадал в рейтинг в 2012 году. Тогда петербургский клуб также занял 41 место.

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