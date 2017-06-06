Роман Зобнин: Огромное спасибо за поддержку! Все будет хорошо (фото)

Полузащитник сборной России Роман Зобнин обратился к болельщикам после контрольного матча с командой Венгрии (3:0).

Напомним, в этой игре хавбек «Спартака» получил травму колена. В ближайшее время футболист пройдет курс лечения в Италии.

«Огромное спасибо всем вам за поддержку! Все будет хорошо!», – приводит слова Зобнина официальный Twitter национальной команды.

Роман Зобнин: "Огромное спасибо всем вам за поддержку! Всё будет хорошо!" pic.twitter.com/I0HxCQVYxU — Сборная России (@TeamRussia) 6 июня 2017 г.

По итогам обследования, которое состоялось сегодня в Москве, у полузащитника диагностированы повреждения боковой и крестообразной связок коленного сустава разной степени выраженности.

Добавим, что Роман не поможет национальной команде на Кубке конфедераций, который стартует 17 июня.