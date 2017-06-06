Роман Зобнин: Огромное спасибо за поддержку! Все будет хорошо (фото)
Полузащитник сборной России Роман Зобнин обратился к болельщикам после контрольного матча с командой Венгрии (3:0).
Напомним, в этой игре хавбек «Спартака» получил травму колена. В ближайшее время футболист пройдет курс лечения в Италии.
«Огромное спасибо всем вам за поддержку! Все будет хорошо!», – приводит слова Зобнина официальный Twitter национальной команды.
Роман Зобнин: "Огромное спасибо всем вам за поддержку! Всё будет хорошо!" pic.twitter.com/I0HxCQVYxU— Сборная России (@TeamRussia) 6 июня 2017 г.
По итогам обследования, которое состоялось сегодня в Москве, у полузащитника диагностированы повреждения боковой и крестообразной связок коленного сустава разной степени выраженности.
Добавим, что Роман не поможет национальной команде на Кубке конфедераций, который стартует 17 июня.
Матч
Голы
Смолов 20 (0:1). Эппель 40 (0:2 - автогол). Полоз 89 (0:3).
Состав
Венгрия: Гулаши, Кадар (Винисиус, 46), Ланг, Хандья, Беше (Клиш, 46), Кальмар (Шаллаи, 46), Надь А., Штибер (Дьюрчо, 75), Джуджак (Кляйнхайслер, 70), Маркварт, Эппель (Балог, 70)
Россия: Акинфеев, Джикия (Шишкин, 81), Кудряшов, Васин, Глушаков, Жирков (Тарасов, 88), Головин, Зобнин (Ерохин, 33), Самедов (Смольников, 76), Бухаров (Полоз, 63 , 63), Смолов (Миранчук, 84)
Предупреждения:
Маркварт, 66; Кляйнхайслер, 80 - Васин, 38; Ерохин, 48
Судья:
Кристиан Дингерт (Германия)
Место и дата
05 июня 21:30, Групама Арена, Текстовая трансляция