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Роман Зобнин: Огромное спасибо за поддержку! Все будет хорошо (фото)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник сборной России Роман Зобнин обратился к болельщикам после контрольного матча с командой Венгрии (3:0).

Напомним, в этой игре хавбек «Спартака» получил травму колена. В ближайшее время футболист пройдет курс лечения в Италии.

«Огромное спасибо всем вам за поддержку! Все будет хорошо!», – приводит слова Зобнина официальный Twitter национальной команды.

По итогам обследования, которое состоялось сегодня в Москве, у полузащитника диагностированы повреждения боковой и крестообразной связок коленного сустава разной степени выраженности.

Добавим, что Роман не поможет национальной команде на Кубке конфедераций, который стартует 17 июня. 

Матч

Венгрия - Россия - 0:3 (0:2)

Голы

Смолов 20 (0:1). Эппель 40 (0:2 - автогол). Полоз 89 (0:3).

Состав

Венгрия: Гулаши, Кадар (Винисиус, 46), Ланг, Хандья, Беше (Клиш, 46), Кальмар (Шаллаи, 46), Надь А., Штибер (Дьюрчо, 75), Джуджак (Кляйнхайслер, 70), Маркварт, Эппель (Балог, 70)

Россия: Акинфеев, Джикия (Шишкин, 81), Кудряшов, Васин, Глушаков, Жирков (Тарасов, 88), Головин, Зобнин (Ерохин, 33), Самедов (Смольников, 76), Бухаров (Полоз, 63 , 63), Смолов (Миранчук, 84)

Предупреждения:

Маркварт, 66; Кляйнхайслер, 80 - Васин, 38; Ерохин, 48

Судья:

Кристиан Дингерт (Германия)

Место и дата

05 июня 21:30, Групама Арена, Текстовая трансляция

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